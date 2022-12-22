新上國小於21日舉辦「瘋耶誕趴」，一路從白天狂歡到夜晚，晚間更替造型耶誕樹進行點燈儀式，此次新上國小的耶誕樹是由家長會親手打造的4層樓高布幕聖誕樹，上面掛滿了學生的祈福卡片；而今年新上國小結合各社福團體與家長捐款超過50萬元，破歷年新高，讓整個耶誕節不只歡樂感恩，更是「愛的降落」。

新上國小每年耶誕節都會精心準備表演項目，今年也不例外，從白天開始耶誕節活動一路持續到晚間，白天由學校的3大音樂團隊演奏，配合著家長會製作的4層樓高耶誕樹，整個校園充滿耶誕氛圍。

晚間更是熱鬧，今年新上國小將以往白天的點燈儀式移到了夜晚，讓耶誕樹在黑暗又寒冷的空間中，瞬間充滿了溫暖，學校會長李宗銘也帶來了薩克斯風演奏組曲，學校也準備了宴會精緻茶點，讓大人小孩都享受耶誕節的快樂。

今年新上國小的捐款也創下歷年新高，每年結合社福團體的愛心捐款早早就啟動，包括伊甸、華山、世界展望會與小天使家園等共收到來自親師生的捐款達50萬；放置各班的愛心盒、發到各家庭的愛心紅包，也都一點一滴回流積成大愛，校長王彥嵓更拋磚引玉加碼捐出10萬元。

王彥嵓表示，新上國小每年都會發起捐款，而今晚小朋友們將豬公剖開拿出零用錢，加上募款的金額，總金額已創下了歷年新高，希望這些錢這些都能用在救助跟幫助很多人身上，而後面也有許多家長自掏腰包捐款，預計今晚會超過50萬的捐款。而今晚的點燈特色也是歷年最高的耶誕點燈，耶誕樹都是由老師與家長一起完成的，相當有意義。