參選民進黨主席的副總統賴清德，22日到南投「向黨員報告」參選政見時表示，民進黨經過九合一選舉挫敗，必須誠懇面對，尊重人民的決定以及各界的批評指教，誠實面對施政的不足與錯誤，並且提出對策，才能重整旗鼓。

賴清德第2場向黨員報告移師南投市，包括立委林靜儀、羅美玲，前立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、集集鎮長陳紀衡等黨公職人員都列席。

議員賴燕雪直言，民進黨選舉遭逢挫敗，大家都不敢講真話。（廖志晃攝）

競選南投市長失利的縣議員賴燕雪在會中直言，民進黨選舉遭逢挫敗，大家都不敢講真話，年輕人不出來投票，老人票被買走，形成要下架民進黨的狀況；此次選舉是團結的國民黨，對付沒有黨支持的民進黨參選人，該負責的不負責，該面對的不面對，才會讓民進黨在南投縣17年來一蹶不振。

前立委蔡培慧認為，政府沒有照顧到艱苦人。（廖志晃攝）

競選南投縣長落敗的蔡培慧指出，南投縣是農業縣，多數人處於經濟弱勢，過去兩年因為疫情更「難賺吃」，政府沒有照顧到這些勞動人口，政府超收稅金也沒有用在他們身上。

賴清德表示，冬至是1年中黑夜最長的1天，台灣人吃糯米製作的湯圓，度過最寒冷、最長的夜晚，九合一選舉的結果對民進黨就像冬至的寒夜，大家要像糯米般團結在一起，他擔任黨主席也會發揮粿粹、桶箍的功能，把大家團結起來繼續為台灣打拚。

賴清德指出，民進黨致力守護台灣，卻忽略照顧艱苦人，未來一定要更照顧艱苦人，解決他們的生活、就業問題；再者，此次選舉很多機構的民意調查，都顯示年輕人沒有出來投票，也是政府疏忽年輕人的困境，尤其是疫情期間，不論生活、就業、創業都遭遇困難，政府必須幫助年輕人度過難關，減少疫情帶來的衝擊。

賴清德強調，民進黨對於選舉結果必須以正確的態度面對，不能說自己沒有輸，因為民主是人民做主，國家的主人以神聖的選票做出決定，民進黨就必須接受結果，民進黨選輸，但是民主獲得勝利，反而是再次深化，值得安慰，尊重人民的選擇，才能重新獲得選民的支持。

賴清德強調，民進黨在九合一選舉挫敗，必須勇於檢討，失敗不失志，不能放棄使命，要重整旗鼓培育人才重新出發，他將會以公平的制度栽培人才，把機會留給好人才，持續交流傳承。