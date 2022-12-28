睽違745天後，總統蔡英文昨（27）日在記者會上開放媒體提問，引發各界高度關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文其實是在傳達「我還是老大」的訊息，他直言以蔡這種選後態度，民進黨能寫出像樣的敗選檢討報告才怪。

游盈隆昨在臉書指出，蔡英文記者會的總體表現，傳達出「我蔡英文還是總統，我還是老大，沒被打倒，沒有跛腳，也沒有人可以取代我」的清楚訊息，在他看來，蔡英文還是蔡英文，不多也不少。

游盈隆表示，民進黨2022敗選檢討報告，現在看來大概會難產，因為寫不出來只能不了了之，他說從蔡英文在記者會上回應記者提問「要不要為處理林智堅論文門道歉」時，大打太極拳就看得出來，因為她根本無意檢討，更別說道歉了，如此一來，主持敗選檢討的鄭文燦還要怎麼檢討下去？更別說鄭本身就是「雙重論文門」的當事人。游盈隆認為，蔡英文在對媒體提問包括內閣改組等議題時仍高來高去，不著邊際，展現她從政以來一貫面對媒體的風格。

「以她這種選後的態度，民進黨真能寫出像樣的敗選檢討報告才怪，包括檢討她沒收初選、扼殺黨內民主、無底限的護短、失去理想性、沒有發展願景、爭議性施政頻頻、黑金等等。」游盈隆認為，在這種情況下，賴清德要走出屬於自己的路恐怕困難重重，需要非凡的勇氣與智慧。