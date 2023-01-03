不敵民怨和民進黨立委反彈的壓力，正在做閣揆保衛戰的蘇貞昌搶在蔡總統之前，3日上午表示在超徵金額可動用的1800億元中，除部分預留不時之需，剩餘將規畫發現金「全民共享」，之後蔡總統臉書也跟進確認還稅於民。由於該方案須經立法院同意，民眾過年前領到政府紅包的機率不大，但蘇貞昌此舉已被視為是為了保官位才難得的「傾聽民意」。

還稅於民的政策一變再變，其實，在「預留一筆錢因應不時之需」後，七扣八扣下，全民可以收到的「超徵紅包」，金額應該已大幅縮水了。但電話被選民打爆的民進黨立委至少可以交代得過去，至於蘇貞昌是否可以順勢留任院長還有待觀察。

2022年全國稅收超徵4500億元，朝野不斷喊話要政府「還稅於民」。蔡總統在去年底召開國安高層會議後宣布，4500億元中有1800億元將會「與全民共享」。不料隔天元旦，蔡英文在記者會上卻說，錢要用在刀口上，1800億只有在「行有餘力」時，才會研議全民共享方案。外界此時已大多解讀為政府不發錢了。

但蘇貞昌2日則公開表示，1800億在預留「不時之需」後，剩餘的部分將規畫發放現金與全民共享，3日蘇揆和蔡總統都宣布政府將保留一定額度發現金，至此還稅於民的政策算是定案了，只剩到底能發出多少錢的問題了。

在年關將近、萬物齊漲之際，超徵紅包對民眾不無小補。朝野民代多希望全民普發，1人1萬也不錯。但蔡政府始終不肯鬆口，之後2次髮夾彎，主要是民進黨立委包括英派立委在明年選舉的壓力下，強力反彈，不願再做蔡政府的乖乖牌了。

但心不甘情不願的蔡政府，早就想出了各種名目來瓜分4500億元的超徵稅收，例如所謂「加強韌性經濟方案」是什麼，大家霧煞煞，用這個抽象空泛的名稱一下就抽掉了1000億元，最後這些錢會用到哪裡，實在難以稽查。

而「不時之需」的說法也很扯，如果沒有這筆超徵的稅收，行政院的「不時之需」要怎麼辦？說不清楚的用途，讓外界聯想，蔡政府就是要對超徵稅收留一手，當作自己的私房錢，最後實在是因為民意難違，才再拿出一部分錢來還稅於民，頂多只是做半套。

有趣的是，從這筆超徵稅收的分配和使用，似乎可以看到蘇貞昌政治考量的痕跡，此次不但不再提他向來最愛的N倍券，甚至是搶在蔡英文的前面做好人，在外界不斷要求內閣改組下，蘇貞昌這次扮演了「超徵聖誕老人」，但最後如果是由新閣揆來執行，蘇一定會嘔死。精明如他應該不會讓這樣的事情發生，那發錢的速度可就得快馬加鞭了。能否趕在年節前發放，可就要看蘇貞昌「有多狠」了！

（作者為資深媒體人）