50歲男星王海輪過去有「紅孩兒第一帥」封號，他與大7、8歲老婆結婚11年，近日被週刊報導婚姻觸礁，王海輪第一時間否認，但今(23日)有媒體報導，經紀人受訪證實王海輪正在和太太談離婚，「確實外遇」，而他和經紀人決定提前解約的合約書也流出，但王海輪本人暫無回應。

王海輪過去演出電視劇《四千金》、《天地傳說之寶蓮燈》等戲劇，多年前因手汗腺發達症，他開刀後汗腺轉往前胸和後背，導致拍戲時常常上衣全濕，為了不要讓導演和劇組困擾，王海輪決定引退改為從商，2018年一度受到龍千玉邀請復出拍MV，可見他外型維持依舊相當凍齡，更被讚越老越帥。

最近週刊報導王海輪和老婆11年婚姻亮紅燈，「大提琴界林志玲」嫚凌發文駁斥介入謠言，直說：「再美好的愛情都不值得拿傷害別人來換」。但據《鏡週刊》報導，王海輪的太太鐘女已經鐵了心要離婚，日前更在臉書發文吐苦水，寫下：「抓不住的東西，連伸手都是多餘，能被人搶走東西，本來就不曾屬於你」。

據《三立新聞網》報導，王海輪經紀人受訪，表示昨(22日)才跟王海輪夫妻聯繫上，男方確實外遇，兩人正坐下來好好談離婚，經紀人更公開和王海輪的解約契約書，上面寫道原本雙方合約是從民國107年3月起到112年3月止，「經甲、乙雙方在愉快平和協議下，于民國111年12月22日終止此合約」，但對於被證實跟別的女子過從甚密的說法，王海輪本人暫未回應。