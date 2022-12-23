大陸知名編劇倪震昨（22）日深夜傳出猝逝，享壽84歲。事實上，倪震不僅是名編劇，同時也是金馬導演張藝謀的老師，兩人過去曾合作經典電影《大紅燈籠高高掛》，他的離世讓許多網友感慨是大陸電影圈的損失。而家屬雖然尚未透露他死因，但外界紛紛猜測是由於染疫的可能性最大。

《大紅燈籠高高掛》由張藝謀執導，鞏俐、何賽飛等主演，於1991年獲得第48屆威尼斯電影節銀獅獎，並於1992年獲得中國百花獎最佳影片獎、第64屆奧斯卡最佳外語片提名，能得到多項殊榮，倪震貢獻良多。

除了《大紅燈籠》叫好叫座外，倪震後來根據蘇童同名小說改編了電影劇本《紅粉》，由李少紅執導，王姬、王志文、何賽飛等主演，雖然剛上映時有些爭議，但最後收穫了不少獎項，包括1994年第45屆柏林電影節視覺效果銀熊獎、1996年第27屆印度國際電影節金孔雀獎最佳影片獎。

倪震除了是一位優秀的編劇之外，還是一位非常出色的老師，生前曾於北京電影學院任教，出版過的著作有《探索的銀幕》、《改革與中國電影》、《北京電影學院物語--第五代電影前史》等，許多知名導演都是他的門生。

張藝謀發文哀悼倪震過世。（圖／翻攝自藝謀工作室微博）

昨晚倪震離世消息一出，立即上微博熱搜排行，但是綜合陸媒報導，皆沒有提到倪震的死因，不少網友紛紛質疑：「現在根本不講什麼原因去世，乾脆連『因病』都不說了」、「『新冠演義』下，很多老人走得不明不白！」而張藝謀稍早透過工作室發文表示哀悼，感慨寫下：「驚悉倪震老師逝世，不勝哀傷，懷念倪震老師和那段共同的歲月，一路走好……張藝謀」。