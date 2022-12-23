南韓軍方表示，北韓今天下午向東海上發射彈道飛彈，距離18日發射2枚中程彈道飛彈（MRBM）僅相隔5天。

韓聯社報導，軍方仍在分析飛行高度、射程、速度等相關數據。根據日媒報導，這枚飛彈掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

北韓18日上午也向東海上發射2枚飛行物，雖然北韓官媒聲稱是為測試偵察衛星所發射的載具，但南韓軍方仍保持原先推測，認為是裝載固態引擎的中程彈道飛彈。（編輯：黃自強）1111223