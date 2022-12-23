南台灣首間分局「刑事實驗室」在屏東東港警分局成立後，里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局的刑事實驗室也於23日一併啟用。（謝佳潾攝）

南台灣首間分局「刑事實驗室」在屏東東港警分局成立後，里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局的刑事實驗室也於23日一併啟用。（謝佳潾攝）

南台灣首間分局「刑事實驗室」在屏東東港警分局成立後，里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局的刑事實驗室也於23日一併啟用。（謝佳潾攝）

南台灣首間分局「刑事實驗室」在屏東東港警分局成立後，里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局的刑事實驗室也於23日一併啟用。（謝佳潾攝）

繼南台灣首間分局「刑事實驗室」在屏東東港警分局成立後，里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局的刑事實驗室也於23日一併啟用，建置有DNA分析、拉曼光譜分析儀、按捺指紋等多樣化設備，除能提高破案率外，還能協尋走失長輩。

屏東里港、內埔、潮州、枋寮、恆春等警分局刑事實驗室，今天在副縣長吳麗雪與警察局長劉印宮主持聯合揭牌儀式後，正式啟用，每間刑事實驗室都有各項新型設備，如DNA分析、拉曼光譜分析儀、按捺指紋等，盼能破解日新月異的犯案手法，提升辦案速度。

當中，吳麗雪特別提到指紋按捺的部分，她說，屏東縣即將邁入超高齡社會，許多長輩可能會出現失智的症狀，如果能夠提前將指紋收錄到警察局的檔案裡，未來若有走失的情況發生也能及時救助，因此希望民眾不要太過排斥指紋的收集，將來可能會救你一命。

警方指出，辦案過程中，除在現場採獲目視可見的相關跡證外，還需進一步以化學試劑或其他波段光源加以增顯，或以多波域光源及紅外線攝影機搜尋被害人衣物上的精斑、血跡等生物跡證及輪胎印痕，又或以指紋煙燻箱及特殊試劑顯現槍枝、寶特瓶、恐嚇信上潛伏指紋，往往破案關鍵跡證就此顯現。

此外，為持續有效防堵氾濫的粉末混合式新興毒品咖啡包，各分局實驗室也建置新型手持式拉曼光譜分析儀，透過特殊波段雷射進行分析，可即時確認可疑藥毒物，提供第一線查緝人員關鍵情資。

劉印宮說，由於刑案現場環境多變，如建立獨立且設備完善的優質實驗室，可供鑑識人員調配藥劑、毒品初篩、證物檢視及前處理等，提升工作品質，對鑑識人員至關重要。