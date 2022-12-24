民進黨九合一大選慘敗，第三社會發起人周奕成認為，民進黨敗選之後還吵嚷不休。民進黨想要繼續執政，必須面對台海戰爭威脅造成的「不安」、社會財富分配形成的「不滿」、世代文化差異導致的「不爽」。這「三不」，就是民進黨的課題。

周奕成今在臉書指出，今晚是耶穌降生的平安夜。下一個平安夜就是台灣的大選倒數23天。可能不會很平安。

他說，在今年和明年兩個平安夜之間，台灣要面對的包括中國持續升高對台灣的武力威脅及準軍事騷擾。中國疫情失控的醫療衛生風險，及中國經濟的影響。烏克蘭對俄國反侵略戰爭的膠著，及對糧價及能源的打擊。美國總統大選共和黨右翼的重返，對外交政策的可能衝擊。

他認為，台灣內部的貧富差距、社會相對剝奪感，以及升高的文化戰爭。

可以說2023年是台灣相當高風險的一年。「想想就覺得明年可能不會太好過」。

他說，「世界在動盪，我們的政府和執政黨必須是我們的支點」。但他們在敗選之後還吵嚷不休。「我很好奇，他們所爭吵的，有沒有包括如何面對下一年這些問題？」不是要求他們什麼宏觀或遠見。這些都是一年內的事。而且和一年後的勝選完全直接相關。不是和選舉無關。

他認為，民進黨做為台灣執政黨，且想要繼續執政，必須面對三個不；台海戰爭威脅造成的「不安」。社會財富分配形成的「不滿」。世代文化差異導致的「不爽」。這「不安」、「不滿」、「不爽」，就是民進黨的課題。

他說，要辯論，應該是辯論用什麼對策去處理這三不。若沒有能力處理這三不，再怎麼辯論也沒輸贏。執政菁英們把注意力放在對的地方，人民才有平安。