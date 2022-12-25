台南市接連傳出槍擊案、經發局長陳凱凌涉貪等事件，國民黨議員方一峰日前更傳出遭不明男子騙上車，恐嚇議長選舉「不出席或投自己」，消息一出震撼各界。對此，前台南縣長蘇煥智感嘆，台南為什麼會變成黑道的故鄉？

民進黨九合一選舉在台南市拿下了最多的28席議員席次，議長選舉被視為綠營敗選後，象徵團結、反黑金的改革指標，但黨內派系互鬥未歇，還傳出藍營議員遭押、威脅，國民黨團罕見集體發出「不自殺聲明」，要求警方保護。

對此，蘇煥智24日在臉書發文表示，台南是他可愛的故鄉，既是文化古都，也有純樸的農村，自己更曾在台南縣當了9年的縣長。蘇煥智質疑，台南人民善良且純樸，到底發生了什麼事，讓台南「竟轉變成為黑道的故鄉」？

許多網友們也在蘇煥智的貼文留言發表評論，有人諷刺「台南人喜歡就好」、「原以為是西瓜市，没想到是黑道市」，有人則直言「冰凍三尺非一日之寒，這是長時間執政下的刻意縱容與利益共生所導致」、「該好好整頓了」。