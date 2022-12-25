台南市議會正副議長選舉，國民黨3名議員跑票，國民黨團強調，國民黨唾棄黑金黑道，選前黨團議員每人都簽署跑票開除黨紀承諾書，結果李文俊、張世賢和李鎮國卻傷了所有支持者的心，讓民進黨一黨獨大、人民受害，黨團除向所有支持者鞠躬致歉，也將建請黨中央開除3人的黨籍。

國民黨台南市黨部也說，黨部將就黨團意見，最快將於12月底、1月初召開考紀委員會，開除3位議員黨籍，並呈報黨中央。

國民黨團書記長蔡育輝表示，未來12位黨籍議員將團結一致，攜手善盡監督責任，絕不容民進黨一黨獨大為所欲為。至於有跑票議員說，不敢票投郭信良，係因可能引來殺身之禍；如果問題真的如此可怕嚴重，也請檢調深入追查幕後的黑道黑金。

黨團發言人王家貞也說，對正副議長選舉結果感到遺憾，選民的不滿聲浪已經傳到黨團，面對選民在短時間不滿的情緒，黨團願意全部承擔，也向支持者表示最大歉意，未來會在議會全力監督市政，維持最好問政品質。