今年稅收超徵4500億元，朝野「還稅於民」訴求不斷，蔡英文總統宣布要將其中的1800億拿來研議全民共享方案。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠直言，政策看似雨露均霑，但是否能合理分配經濟果實尤未可知，而過去蔡政府口號治國案例不少，總和人民實際感受有落差，更酸說「如果不是因為九合一選舉大敗，民進黨還會苦民所苦嗎？」

根據蔡政府規畫，當前政府超徵的4500億中，有700億要分配給地方，1000億撥補勞健保或電價補貼、1000億加強經濟韌性方案因應通膨，1800億在財政許可下研議全民共享，而首波經濟因應措施則做成居住正義、照顧弱勢、協助產業、穩定物價等7項結論。

對此，邱臣遠指出，蔡總統初步規畫大多與民眾黨團建議方向相符，欣見政府從善如流，期許蔡總統重大政策規劃與執行持續多聆聽朝野各黨、社會各界意見，而民眾黨團過去主張提出普發現金與照顧弱勢，節省行政成本與效能，呼籲蔡總統盡快公布1800億的後續方案。

邱臣遠說，針對世代公平部份，政府應藉這次撥補勞保、健保基金財務缺口，接續開啟一系列勞保改革與永續發展的正確道路，但不論是勞保或地方財政問題，都有長期結構性問題，仍需面對。而 他進一步表示，挹注台電應以此時因發電成本因國際能源供給因素上升而減輕民眾生活負擔、為台電穩定供電基礎建設的資本投資為考量，台電經營管理、能源開發、穩定供電的問題，還是必須從根本上徹底解決。

此外，他提到，政府應正視國際經濟情勢，有效處理通膨、穩定物價，協助總體各產業競爭力提升、企業渡過難關等，才是根本之道；蔡政府口號治國案例不少，但經濟果實分配不均的問題，最後總讓企業與人民的實際感受，有著巨大落差，部分企業經營及人民生活陷入苦境。提醒政府務必恪守財政紀律原則，財稅規劃及數字掌握能力必須提升，更應全面檢討稅制。

他批評，蔡政府執政7年來，財政紀律敗壞，特別預算常態化、政策大撒幣、公共工程品質不佳、國債鐘屢創新高，明年將進入6兆大關，大舉債時代來臨，平均每人負擔債務逾25萬元。 他認為，當前低薪、通膨、高房價、少子女化的國安危機，造成年輕人「四不一沒有」存不了錢、不婚、不生買不起房，最後對未來沒有希望。如何有效、合理的分配經濟果實，讓年輕人有感、對未來充滿希望，恐怕才是政府最需要面對的問題。

話鋒一轉，他指出，此次還稅於民的聲浪主要是因執政黨九合一大選執大敗，發現人民因為分配不均所導致的貧富差距，而民怨四起，完全打臉蔡總統在九合一選戰中「台灣經濟世界肯定，人均GDP可能超越日韓」的言論。而接下來頒布的經濟政策，使人不禁要問，如果不是因為九合一選舉大敗，民進黨還會苦民所苦嗎？