近日多位大陸防疫專家紛表示，未來一周上海、廣州、北京等地將迎疫情高峰，同時春運返鄉潮也讓農村面臨疫情考驗。針對「疫情高峰如何度過？」美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠對大陸醫學媒體《醫學界》表示，「快速達峰」會引起不必要的重症和死亡。

黃嚴忠指出，目前有一種傾向是「感染越多越好，越快達到高峰越好」，待春節前後8、9成人感染後，相當於全大陸接種過一遍疫苗。但這種做法存在很大風險。

他說這與當初瑞典「群體免疫」的思路差不多，但這樣的做法被證明行不通。當老年人得不到足夠保護，會引起不必要的重症和死亡。病毒在沒有接種疫苗的人群中傳播，可能會導致新的毒株出現，因此群體免疫的說法並不現實，還可能致重複感染。

黃嚴忠表示，如果大陸能實現錯峰感染，就不會同時需要太多病床，未必會造成資源擠兌，也不會有這麼多人死亡。「現在放開有一個問題，就是要面臨流感季，兩種症狀相似的病毒可能同時襲來，對醫療體系形成更大壓力。」開放也應該漸進、有準備的開放。

對於春運返鄉潮，黃嚴忠則說，農村醫療服務水平不足，若出現無法應對疫情的情況，在農村的人口又會返回城市，再次形成城市就醫壓力，「計劃趕不上變化，有些措施即使現在做，可能也跟不上病毒傳播的速度。