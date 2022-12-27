黃國倫與寇乃馨2014年成了第一對「被離開」藝起發光協會的夫妻。（寇乃馨提供）

宋逸民主理的「藝起發光」教會與小甜甜爆發的風波及衍生的後續爭議愈演愈烈，「藝起發光」協會第一任理事長也是創會元老的音樂人黃國倫與寇乃馨夫妻27日受訪坦言，覺得心痛又沈重，兩人傷心回憶起8年前他們可以算是「被離開」藝起發光的首對夫妻，其中過程不願細說，只能說是因為「理念不合」而被迫傷心離開。雖然無法理解這8年為何「藝起發光」從本來對衆教會開放合作的協會，變成了「單一教會」，但黃國倫痛心呼籲：「不要因為單一事件，污名化了教會，也不要因為單一事件而污名基督信仰，因為有很多教會，真的是傳主的愛為這社會做了很多事！」

黃國倫表示，對於「藝起發光」這4個字最近風波不斷，甚至已經被污名化了，他感到痛心與不解！尤其媒體翻出2013年他跟寇乃馨還有宋逸民、宋達民夫婦一起上《康熙來了》的畫面，然後稱呼那是「宋逸民教會」，或是「藝起發光教會」，讓他直呼：「誤會大了！『藝起發光』從一開始就是登記有案的社團法人協會，不是教會！」

黃國倫回憶「藝起發光」的緣起，他受邀參加2010年佳音教會在國父紀念館主辦的第一屆「愛在四月天」大型福音晚會，看到包括蔡琴等許多基督徒藝人站在一起傳福音，大家都好感動，隔年更具規模的「愛在四月天」進了小巨蛋，號召史上最大規模、來自不同教會的100多位基督徒藝人同台參與，大家非常感動與激動，希望把這樣的基督徒藝人活動常態化，於是他們夫妻倆、宋達民及宋逸民兩對夫婦、何戎夫婦、劉畊宏夫婦、紀寶如、李明依、岑永康、彭文正及李晶玉夫婦、小馬等一群人開始開會禱告，決定申請成立「藝起發光協會」，目的在聯合海內外基督徒藝人與眾教會，承辦年度的「愛在四月天」，一起傳福音做公益！

黃國倫說，他們原本邀請眾望所歸的孫越擔任理事長，但孫叔叔說自己年紀大了可以擔任榮譽理事長，於是他被緊急投票推選成為第一任理事長，「我覺得責任很大，我是第一任理事長，但我不是牧師！」

他說，當有一天看到藝起發光變成教會，他真的很詫異，因為協會與教會是完全不同屬性的，協會是志趣相投的人、結合眾教會一起做工作、傳福音、做社會公益。

教會則是牧養日常信仰生活，「藝起發光從剛開始就是協會，從來不是要做教會！看到這次風波真的很難過，也很詫異，尤其看到原本那麼美好與感動的這4個字被污名化、被網友消遣謾罵，真的心很痛，當初大家一群人為了社會公益傳福音而成立這協會，一腔熱愛，這還是何戎想的名字，他看到這4個字被污名化應該會最難過吧！」

對於這次衍生的風波，黃國倫說，人都不完美，所以才需要上帝，基督徒最可貴的就是彼此相愛、包容，能更靜下來思想、反省、悔改與禱告，希望這風波趕快過。就像大家看到他們當年在節目上說的，討論事情過程中真的會吵架，但最後還是會抱頭痛哭、和好。他表示，聖經上說「所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治」，「這事件也許是上帝在教我們吧，要和好、道歉、悔改、修正，我們都會更好的，主耶穌提醒我們該做的是反省自己，不是指責對方，希望弟兄姐妹不要再互相傷害了，尤其『藝起發光』這4個字不要再污衊它了，它的開始是一個善良與愛，當初就是希望藝人們一起發光發熱、為社會貢獻心力」。

寇乃馨也說，這幾天因為「藝起發光」的各種爭議沒停，她的電話也幾乎沒停過，許多媒體都紛紛來電訊問曾經也是「藝起發光」一份子他們有什麼看法，之前遲遲沒回應，是因為心情太沉重，也因為絕不想傷到主內弟兄姐妹們，更不想讓主耶穌傷心，怎麼說都為難，但近9年前、早在2013年的一集《康熙來了》開始在網上熱傳，部分內容被節錄拆解，怕又引起一波誤解，兩人經考慮再三才願意受訪。

寇乃馨進一步說明，2012年成立的「藝起發光協會」創立初心，並不是要成為「一家教會」，參與協會的藝人成員們，本都在各自適合的教會受「牧養」，而「藝起發光協會」也不隸屬於任何教會，而是可跨教會和社會界，每一年視主題廣邀眾教會，一起同心合作大型福音事工與公益行動；2012年，黃國倫當選協會的首位理事長，而當時，《藝起發光》申請的是社團法人的「協會」，協會成立的宗旨是廣邀各地衆教會的基督徒藝人們跨教會來合作，集合力量，一起做舉辦每年的「愛在四月天」福音晚會，也期許藝人們都能為主做公益行動，傳播愛心，在各處職場，更在藝能界為主發光！

在黃國倫擔任理事長的那3年，「愛在四月天」福音晚會一年比一年盛大，2013年的「愛在四月天」，他們推動「方舟行動」～方圓之間，同舟共濟，當時在小巨蛋舉辦福音晚會，有超過200個來自各教會的基督徒藝人們一起同台敬拜讚美，一起跳方舟舞，還在會後，每三人成一組，明星們分別到各學校去教小朋友們跳舞，傳遞方舟行動「日行多善」的理念。2014年，「方舟行動」轉化為更社會化的「微愛時代」～微小的愛，就能改變世界！當年的「愛在四月天」晚會，不只來了數百位台灣的基督徒藝人，還聯合了來自新加坡，馬來西亞，香港，大陸，甚至還有遠從美國飛來的主內藝人朋友共襄盛舉！

她回憶，黃國倫擔任那3年理事長，教友之間的溝通大家都平起平坐，也都為了辦「愛在四月天」出錢出力，「我們每一年給協會的奉獻都超過200萬元以上，就是大家出錢出力，量力而為，利用工作以外的時間來辦活動，做公益之外的時間就是做各自的事，在各自教會接受各自牧養。」

但2014年黃國倫任期屆滿、理事長改選時，他們成為第一對「被離開」藝起發光的夫妻，寇乃馨坦言，當時是很難過地離開，「我至今想起離開時的那一晚，國倫一個人窩在我家沒開燈的客廳沙發上，一言不發呆坐了好久好久，我們都非常難過」。很多人不解他們當初離開的原因，8年來他們也為了顧及弟兄姐妹的合一，從未對外提及傷心事，後來兩人將事業與生活重心轉往大陸，多年來沒過問、干涉協會的事，但每當想起「藝起發光」，心中仍有酸楚遺憾。最近從新聞中看到「藝起發光」轉型成一間「教會」，兩人其實都是意外詫異的。