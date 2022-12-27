高通膨與高利率重創股債市場下，支撐大學財務的捐贈基金（endowment fund），今年繳出金融危機以來最差績效。由於這類基金投資的私募股權與創投資產還有未實現虧損，加上聯準會續唱鷹調，明年前景也不看好。

大學捐贈基金近年熱中持有私募股權等另類資產（alternative assets），耀眼的績效助捐贈基金在截至去年6月底的財政年度，平均報酬率30％，也緩衝2022財年的股債損失。

據美國投資公司康橋匯世（Cambridge Associates）資料，2022財年捐贈基金的中位數跌幅7.8％，同時間標普指數跌了10.6％。而私募股權及創投部位減記的緣故，捐贈基金2023財年的績效恐怕更加黯淡。

Global Endowment Managemen（GEM）共同創辦人林區（Stephanie Lynch）指出，2022財年，機構投資人仰仗私募股權等另類資產，彌補在公開市場的損失。展望2023財年，鑑於今年科技股賣壓沉重，創投相關持股的估值可能減緩，私募股權估值也將受到拖累。

大學捐贈基金靠美股長期多頭賺快錢的日子已經過去，目前面臨通膨高漲、利率高升及市場大幅波動的挑戰。

林區表示，過去資產估值因低利率受惠，如今升息恐成長久趨勢，市場震盪大家見怪不怪。

他還提到，人口問題、去全球化和地緣政治衝突加劇，造成全球經濟成長放緩。廉價勞力逐漸流失及努力強化供應鏈引發的結構性通膨問題，必須加以處理。如此更凸顯資產配置的重要性。

林區指出，由於經濟衰退風險高，他們會減碼股票及信用投資，偏好現金與抗通膨債券（TIPS），持續加碼對通膨敏感的資產。

林區也談到投資市場布局，他創辦的GEM將中國納入投資版圖，理由是市場夠大，散戶投資人占最多。但GEM減少對歐洲的投資，主要基於這個市場的能源需求過於依賴俄羅斯，即便俄烏衝突明天就結束，短期內也不會對歐洲經濟產生實質影響。