國民黨立委林奕華確定將轉任台北市副市長，林奕華23日表示，準台北市長蔣萬安選後多次徵詢她一同為台北市民服務，經慎重考慮，決定未來協助蔣，但考量當前立院還有工作，將於明年2月再上任。最近有一份最新的民調指出，對於蔣萬安邀請立委林奕華明年2月轉任台北市副市長，有69％的民眾認為「林奕華明年2月辭職當副市長比較好」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》26日對於「蔣萬安邀請立委林奕華明年2月轉任台北市副市長，避免補選立委」進行了網路民調，截至27日23時，已有1.3萬人進行投票，有14％的民眾認為「林奕華立刻辭職當副市長比較好」，有69％的民眾認為「林奕華明年2月辭職當副市長比較好」，有13％的民眾認為「林奕華做滿立委任期再當副市長比較好」，另有1％的民眾認為是「其他狀況」，還有3％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「能力、品德好的人，只要照流程交接好...有什麼不能辭職的，都是為選民服務」、「這樣避免浪費錢選舉只會帶來紛爭」、「沒有違任何規定，去留由當事人決定即可，說落跑者，與白痴何異？」、「最近一直在輔選，台灣是只剩下選舉了嗎？浪費公帑，支持林奕華到明年二月再辭立委去當副市長」、「不用浪費時間在補選」、「林奕華辭去立委，那不是又要補選立委，更是浪費錢，做好滿期再當副市長有何不可，免得又讓人說落跑」。