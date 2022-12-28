西班牙正妹高材生Belén近日到台大念書，她坦言到台灣生活一直是她的夢想，但是來台灣以後卻面臨了一個大挑戰，就是用餐時間超級不同，當她按照西班牙人習慣的時間用餐，學校附近的餐廳早就都打烊了，讓她起初常常挨餓，後來她開始融合2個國家的用餐習慣，雖然不會繼續挨餓，但也導致她開始一天狂吃5餐，很容易變胖卻又改不過來，只能說做人好難。

西班牙正妹Belén在《不要鬧工作室》的影片中分享，她主修電腦科學和電機工程，她選擇來台大念書是因為台大有很棒的教授和課程，且來台灣一直都是她的夢想。而這學期她正在學動態光散射和光傳播的模擬，最近和團隊在設計一款可以在薄餅上面放各種餡料的機器人，因為她們都很熱愛美食。

Belén表示，她很享受在台讀書的時光，唯一最大的挑戰是「吃東西」，因為在西班牙，多數人約莫在早上8到9點吃早餐，然後下午2至3點才會吃午餐，晚餐則要到9點或10點才會吃，然後偶爾在傍晚時會吃些小點心；但在台灣的用餐時間卻和西班牙很不同。

Belén指出，由於她吃午餐和晚餐的時間比台灣人晚很多，所以常常發現學校附近的餐廳都午休或暫時打烊，因此她剛來台灣的時常挨餓，後來她發現這邊的便利商店超方便，而且深夜的時候還有夜市可以逛。

Belén透露，目前來台4個月，成功融合台灣與西班牙的用餐時間，她會在台灣人吃三餐的時候用餐，所以早上7點吃早餐、中午12點吃午餐、晚上7點吃晚餐，但還沒辦法改變在西班牙的習慣，因此在下午4點會吃另一個午餐，然後到了深夜10點多會自己做一個小的西班牙晚餐，而這樣的吃飯習慣，真的很難不胖，但她已經逐漸習慣了這樣的用餐方式與時間，實在很難去改，只能說做人好難。