大同(2371)今天將召開法說會，公司今年營收自10月連續2個月突破40億元，累計前11月營收為301.2億元，年增12.2%。大同今年因法院裁定華映破產，並自大同財報除列之後，讓大同今年第3季及前3季財報呈現倍數成長，其中累計今年前3季歸屬於母公司淨利新台幣90.69億元，每股盈餘為3.88元。投資人關切明年大同是否會翻轉21年來股利為0的情勢。

大同今年的有利因子，首先華映董事會於108年9月18日依公司法第211條聲請破產，經台灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，於今年8月29日裁定華映破產宣告，經濟部商業司亦於今年9月28日准予華映為破產登記，大同公司經評估，於編製大同公司今年度第3季合併財務報表將華映予以除列。

其次，大同持續增加精英持股，對子公司精英電腦已具實質控制力，自今年10月起，大同公司的合併報表，將會一併列入精英。大同甫公布的10月合併營收為44億元，其中，包含併入精英電腦的營收影響數約為20億元。

公司日前對於何時發股利的說法是:大同已經沒有累積虧損，之前已先用特別盈餘公積彌補，大概用了200多億元，接下來只要補回這些特別盈餘公積後，就可以發股利。若依此準則來看，明年應該還無法配發股利。