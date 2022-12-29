櫃買中心創櫃板再添生力軍，禾新生技(7635)將於明年1月10日透過創櫃板辦理登錄前籌資，由推薦單位財團法人中衛發展中心出具創新創意意見書。

禾新生技主要經營蝴蝶蘭培育及銷售，目前銷售市場涵蓋國內（含支援同業、美式大賣場、各大花市、殯葬業者等）及海外（布局美國、大洋洲、澳洲、中東等），其營運模式採一條龍生產方式，溫室種植面積達25,000坪，全年穩定供應種苗、開花株及造型盆栽等多品項產品。禾新生技1月3日起揭示其籌資資訊，1月10日起進行投資人認購及繳款作業。