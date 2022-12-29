癌症時鐘再度快轉！國民健康署今公布109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，相當於每4分19秒就有1人罹癌，癌症時鐘較108年再快轉1秒。大腸癌已連續15年佔據首位，109年發生人數高達1萬6829人；國健署目前提供50到74歲民眾每2年1次免費糞便潛血檢查，根據醫學實證，可降低35％大腸癌死亡率。

最新癌症登記報告顯示，109年十大癌症發生人數依序為：(1)大腸癌 (2)肺癌 (3)女性乳癌 (4)肝癌 (5)口腔癌（含口咽、下咽） (6)攝護腺癌 (7)甲狀腺癌 (8)胃癌 (9)皮膚癌 (10)非何杰金氏淋巴瘤。

相較於108年，第一到七名序位相同，胃癌和皮膚癌序位互換，子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換。

國健署癌症防治組組長林莉茹說明，胃癌發生率過去呈現下降趨勢，本次發生排名異動是因為分類改變，109年起將胃腸道基質細胞瘤(GIST)視為惡性腫瘤申報，並納入胃癌分類。

如以年齡區分，109年癌症發生人數集中在50歲以上民眾，佔8成3。林莉茹說明，109年全癌症發生年齡中位數為64歲，但有一些癌症發生年紀較低，例如乳癌56歲、甲狀腺癌50歲、口腔癌58歲。

109年十大癌症中，大腸癌已連續15年佔據癌症發生人數第一位，109年發生人數為1萬6829人，但比108年（1萬7302人）略減473人；第二名肺癌發生1萬6370人，較前一年增加137人；而第三名女性乳癌發生1萬5259人，較前一年增加403人；但位居第四的肝癌，發生人數1萬982人較前一年減少290人。

林莉茹指出，未發生新冠疫情前，每年癌症篩檢量約為500萬人次，109年則是450萬人次，雖然略降1成，但對於整體癌症發生人數加上癌前病變人數並未有顯著影響；但110年本土疫情爆發，篩檢量減少到389萬人次，將持續觀察癌症發生人數變化。

國健署長吳昭軍表示，過去兩年癌症篩檢因為新冠疫情而減少，隨著今年下半年疫情開始趨緩，希望民眾及早回到醫院篩檢；預估今年（111）篩檢量可達到435萬，預期可恢復疫情前的水準。

目前國健署提供5項癌症篩檢，包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，以及今年7月1日開始推動「第五癌篩檢」肺部低劑量電腦斷層掃描；根據世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。