改善生活習慣確實可降低大腸癌風險。最新一份研究指出，健康生活指標每上升1分可降低3%大腸癌風險，民眾可透過戒菸酒、控制體重和運動達成健康的生活型態，以降低罹患大腸癌風險。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢在其臉書專頁上表示，上月美國胃腸科學雜誌發表一個歐洲跨國研究，研究一開始讓295,865位參與者寫健康生活指標HLI(healthy lifestyle index)問卷，評估其收案時生活型態是否健康，該指標包含抽菸、飲酒、體重(BMI)和身體活動，總分0到16分，愈高分愈健康。

該研究5.7年後再請參與者填寫第二份問卷，並持續追蹤參與者是否罹患大腸癌，總共追蹤7.8年，過程中2799位罹患大腸癌，結果發現，健康生活指標每上升1分可降低3%大腸癌風險，生活型態若從健康（HLI > 11）變為不健康（HLI ≤ 9）大腸癌風險上34%，若從不健康(HLI ≤ 9)變為健康（HLI > 11），大腸癌風險下降23%。

李柏賢總結該研究，藉由戒菸酒、控制體重和運動達成健康的生活型態，的確可以降低罹患大腸癌風險，而且即使現在開始也不遲。

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