阿富汗媒體報導，首都喀布爾（Kabul）一座軍機場今天發生爆炸，內政部發言人也證實，已造成數人傷亡。

阿富汗獨立的「帕什沃克通訊社」（Pajhwok Afghan News Agency）引述一名當地民眾說，當地時間今天上午約7時40分聽到爆炸聲，安全部隊隨即封鎖現場。

另方面，阿富汗「黎明新聞」（Tolo News）稱，爆炸發生於軍機場的大門附近，並引述內政部發言人塔庫爾（Abdul Nafay Takoor）說，事件造成數人死亡及受傷，但未公布詳細人數。

這是阿富汗今年傳出的首宗爆炸事件，原因暫時不明。

阿富汗去年發生諸多重大安全相關事件，包括4月19日的中學爆炸事件，導致學生20死、30傷；9月5日俄羅斯大使館爆炸事件導致2名俄羅斯外交官死亡。

去年12月12日，一間中國旅客經常光顧的旅館遭到攻擊，造成3死18傷。