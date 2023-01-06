英國哈利王子自傳式回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）預計10日出版，卻有西班牙書商偷跑，提前在5日開賣還銷售一空。根據媒體取得的西語版內容，哈利自述在阿富汗值勤時殺害25名塔利班武裝份子，他形容消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」，「『壞人』在殺害『好人』前就先出局了。」哈利如此形容作戰遭致抨擊，塔利班政府6日回應，稱這正是阿富汗人遭西方占領軍濫殺的縮影。

《備胎》在英國受到嚴格禁運，確保不會有書商偷跑，但5日在西班牙已有幾間書店開始販售。路透社報導，記者目擊《備胎》陳列在架上，詢問店家為什麼提前開賣，店員卻將書撤下；另一間書店則已銷售一空。英國廣播公司（BBC）6日也稱，記者在西班牙東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）一間讀書店找到這本回憶錄。

根據西語版內容，38歲的哈利在英國陸軍服役10年，晉升為上尉軍銜，他形容軍中歲月是他的成長期。在擔任阿帕契武裝直升機飛行員期間，他先後於2007至2008年、2012至2013年執行針對塔利班的勤務，以致他「奪走25條人命」。他在書中說道：「這個數字不特別讓我感到驕傲，但我也不因此內疚。」

哈利說：「當我發現自己陷入激戰時，我已經不把他們當人看了。他們只是從棋盤上移走的棋子，『壞人』在殺害『好人』前就先出局了。」

這番自述引來各界抨擊。英國國防部、首相蘇納克不予置評，前英國陸軍駐阿富汗上校指揮官肯普（Richard Kemp）告訴BBC，英軍並不視殲敵為「移走棋子」。塔利班政府發言人卡里米（Bilal Karimi）接受媒體訪問時批評，「西方對阿富汗的占領確確實實是人類歷史上可憎的時刻。哈利王子的言論是阿富汗人在占領軍手中遭受創傷的縮影，西方占領軍濫殺無辜而不受到究責」。