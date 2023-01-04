今天發表的科學研究顯示，美國愈來愈多州合法開放娛樂用大麻情況下，近年來意外攝入可食用大麻製品（cannabis edibles）的兒童人數飆升了近15倍。

法新社報導，根據發表在美國醫學期刊「小兒科」（Pediatrics）的研究指出，2017年，誤食可食用大麻製品的5歲以下兒童人數僅略高於200例，到了2021年則超過3050例。

這些可食用大麻製品通常以糖果、巧克力或餅乾等形式販售，外觀很吸引兒童，但兒童體重較輕，食用這些製品恐對身體造成嚴重傷害。

5年研究期間有約7000件兒童誤食大麻製品的案例，雖未出現死亡個案，不過有約8%的兒童需要送至加護病房，近15%需要住院治療。

這些兒童出現了包括中樞神經系統抑制的症狀、包括昏迷、頻脈、嘔吐等。

這份研究2017年展開時，美國僅8個州和華府合法開放娛樂用大麻，到了2022年5月底已增至18個州。

鑒於兒童誤食情況有90%發生在家中，研究人員呼籲將可食用大麻製品放置在兒童不知道的地方並上鎖。

研究作者群表示，「大麻產品不僅要使用兒童不易打開的包裝，還必須有明確標示且不透明包裝。此外，產品應該有明確警告標示，提醒不得過度使用。」

包括加州在內的美國多個州政府已經實施上述措施，但大麻包裝方面還沒有全國性的法律。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120104

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