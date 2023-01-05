真的太噁了！美國有一名36歲英文女老師辛希雅（Cynthia Perkins）和警察前夫丹尼斯（DennisPerkins），因為將塗有「嘉明」的杯子蛋糕拿去餵學生，加上觸犯與兒童有關的罪刑，辛希雅被判刑41年，而丹尼斯被判100年，不得假釋。

報導，辛希雅用將杯子蛋糕摻了前夫的精子，拿去請學生吃，另外她也坦承犯了性侵、製作兒童色情物品等，被判刑41年，同時也指控丹尼斯涉案，包括性侵、兒童色情、偷拍影片等，被判刑100年，夫妻倆犯下總共150項罪名，甚至連一名9歲孩童也不放過，2人在2019年被捕後離婚，也均被解雇。

辛希雅拿摻有丹尼斯精液的蛋糕給學生吃。（圖／翻攝自The Daily Star）

法官對丹尼斯和辛希雅的所做所為感到非常震驚，「這是一個真正震撼社區的案件，涉及一名教師和一名執法人員」，調查人員搜查，發現2600張照片和300多部影片，還在頂樓及浴室中發現隱藏攝影機。

丹尼斯被判入獄100年。（圖／翻攝自The Daily Star）

據悉，丹尼斯在法庭認罪，哭了好幾次，對社區、受害者及家屬道歉，聲稱「上帝已經原諒了我，我很感激」，還希望受害者家屬也能原諒他，「我祈禱你們也能透過耶穌基督得到寬恕和醫治」。為了確保不會再犯，法官判2人入獄服刑，沒有資格假釋，也就是說後半輩子都要在監獄中度過。

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