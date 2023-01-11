新北市府斥資420萬元重新整修土城區祖田兒童遊戲公園，除了增設地景溜滑梯，也將空白牆面重新以馬賽克拼貼裝飾，描繪出祖田里的人文和自然特色，為地方留下珍貴紀錄。（土城區公所提供）

新北市土城區祖田兒童遊戲公園位在溪頭路101號，使用近20年，地坪和設施陸續破損，地方民眾也反映公園缺乏文化景觀主題，市府斥資420萬元重新整修公園，除了增設地景溜滑梯，也將空白牆面重新以馬賽克拼貼裝飾，描繪出祖田里的人文和自然特色，為地方留下珍貴紀錄。

土城區長陳國欽、立委吳琪銘、祖田里長呂惠美等人今共同參與公園啟用儀式，陳國欽說，祖田兒童遊戲公園於2003年開闢，近年有民眾陸續反映地坪及設施破損，缺乏文化景觀主題，因此經過多次設計審查會討論後，決定改善既有的老舊設備，並加入文化意象元素。

工程活化主要項目包含改善場域內地坪和入口標誌、新設彈性壓克力羽球場、休憩座椅、跳樁、攀爬遊具、童趣攀岩塊及土堤式地景溜滑梯等新穎設施，其中地景溜滑梯有著童趣攀岩塊等共融性遊具，還有草綠色攀岩場搭配冰藍色滑梯，賦予公園新氣象。

另外，公園也設置「祖田文化馬賽克拼貼牆面」，以里內自然人文為特色，用馬賽克磚拼貼出火焰山稜線步道上常見的大冠鷲、昔日採煤礦繁榮情景、普安堂寺廟牌樓、保有自然地貌的龍泉溪及饒富生態景觀的猴洞風景區，連結祖田文化歷史。

陳國欽表示，土城區正加速執行多項公園工程案，像是青雲、柑林廣場改善工程、延和及永豐社區公園等老舊公園改善統包工程及客家特色公園景觀營造規劃等多項公園工程案，希望提升土城居住生活品質。