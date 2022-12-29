歐力士租車將業務觸角延伸至電動商旅車領域，攜手中華汽車，協助金門租賃業－傑錦電動小客車、譽達租車、景昇租車，以量身訂做的企業融資方案，引進22輛中華菱利電動車e-VERYCA，在金門大橋甫落成之際，助力金門推動綠色觀光。

金門低碳島計畫推動10年以來，以「三分交通、七分觀光」作為發展主軸，在金門縣政府的指導下，金門尚義機場電動車租賃櫃台正式開始營運，不僅將提供更方便、更環保的電動車自駕遊，未來也可望提供更多電動車款供旅客選擇，進而帶動金門低碳觀光風潮。

歐力士租車指出，這次前進金門，主要承作企業融資服務，評估金門尚義機場租賃業者的財務規畫，同時考量前往金門的旅客多以家庭或團體客為主、常有一日或多日遊的觀光行程需求，即決定引進五人座e-VERYCA電動商旅車，再以企業融資的方式提供金門租賃業者－傑錦電動小客車、譽達租車及景昇租車，作為短租營運使用，不僅幫助業者降低擁車和管理成本，更可靈活運用資金不受限。

歐力士租車表示，政府推行綠色低碳觀光，為在生態跟經濟當中取得平衡，電動車租賃將是低碳環保首選。未來不只是金門，歐力士租車也將前進澎湖，開拓電動車租賃市場。