頭份警分局28日下午在分局3樓禮堂召開「2023年加強重要節日安全維護工作協調會」。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局頭份分局為確保2023年春節期間轄區治安平穩、交通順暢，讓轄內民眾在祥和的環境中平安過新年，於28日下午在分局3樓禮堂召開「2023年加強重要節日安全維護工作協調會」，邀集各鄉市公所、義警、義交、民防、警察志工、守望相助隊、各級機關、學校、金融機構主管暨分局所屬各單位等出席與會，將全力做好春安工作。

明年的春安工作將從元旦當天晚間22時至1月30日24時止，為期30天，頭份警分局將統合協調警察、義警及相關行政機關等維安力量，積極落實「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大主軸，營造平安、祥和、快樂的春節假期和優質的旅遊環境。

頭份警分局並提醒鄉親，年關將近金錢流動大、鄉親尾牙聚餐頻繁，警方除將加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒駕及春節交通疏導等工作外，並於春節期間提供舉家外出巡邏、護鈔等多項便民措施，希望民眾能多加利用，如有需要可隨時與警方聯絡，警方可提供即時之服務。