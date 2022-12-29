一名來自上海的旅客因為不滿行李被查驗，開始對海關人員動手動腳，只因為她偷帶大量肉乾，脫序行為讓所有人全看傻眼。

日本自10月敞開國門後旅客一夕間爆增，機場回歸2年前的繁忙榮景，媒體近日前往成田機場拍攝時意外捕捉旅客失控畫面。一名來自上海的婦女因為不滿行李被查驗，開始對海關人員動手動腳，只因為她偷帶大量肉乾，脫序行為讓所有人全看傻眼。

睽違2年多，日本再度開放國門，吸引來自世界各國旅客前來觀光，國內媒體「全日本新聞網」(ANN)趁著聖誕佳節一探機場復甦的景象。自10月以來，入境人數連日上升，逢年過節更是出現好久不見的人潮回流，但攝影師意外拍下一名來自大陸上海的大媽，正在跟海關人員起口角，先是被要求將行李放置於檯面，按照程序打開並接受查驗，心虛的她連忙用中文說道:「沒有!沒有」不過工作人員選擇不理，繼續搬運她的行李查驗，沒想到大媽超有種直接出手推開，眼看東西被左翻右找，再也忍無可忍，突然尖叫:「好了!好了!不要再翻了!」

藏在包包內的肉乾最終還是被發現，大媽無法接受堅持把它搶回，打悲情牌稱:「這是要給孩子吃的。」在現場脫序演出全被錄下，還不斷大喊他們是強盜。不過站在一旁的海關人員仍非常有耐心，指著一包包肉乾說:「豬肉、豬肉」，而且加起來總共有2.6公斤，最終難逃全數被沒收丟棄。