大陸車用電池龍頭、「寧王」寧德時代董事長曾毓群29日表示，未來電池產業的發展還有十年10倍的增長空間，寧德時代將盡最大努力，利用自身在材料、製造、技術、管理、市場、品牌等方面的先進經驗，為供應商賦能。

新浪財經報導，寧德時代29日在福建廈門召開2022年度供應商大會，曾毓群攜公司高管與來自全球的近400家供應商代表出席此次大會。

曾毓群指出，新能源產業已經從萌芽期走入成熟期，產業的高速發展已經是確定性機會，全球最優秀的企業都加入到新能源產業賽道，要與這些全球最強的企業競爭，供應鏈就要打贏三大戰役。

他表示，第一是創新之戰，需要供應商夥伴們加大創新投入，不斷提升技術能力。第二個戰役是成本戰役，市場需要不斷提升電池的性價比，這需要寧德時代和供應商夥伴們一起想辦法，實現持續的降本增效。

第三個戰役是綠色低碳戰役，寧德時代2022年已經啟動CREDIT計畫，幫助供應商統籌規劃，減碳降排，一些供應商夥伴已經積極的參與。