雖然許多中國的產業或政治評論認為蘋果很難將iPhone供應鏈移出中國，但事實上iPhone移往印度的速度愈來愈快，印度也推出更大規模的供應鏈投資計劃來吸引更多的蘋果生產線與供應商前往印度。幾年來認為大陸充足勞動力、激勵政策與強大供應鏈可以綁住蘋果生產線的人，終於看清供應鏈既是蘋果打造的，供應商就會跟著蘋果走，而且逐漸將生產線移出中國的並非只有蘋果，也包括很多大陸企業。

這兩年中國的蘋果代工廠受疫情與供應鏈失常影響了產能，蘋果決定將印度的iPhone產能從5%增加到25%至30%。到印度電子和信息技術部高層官員指出，印度考慮將IT硬體生產激勵計劃規模從8.86億美元擴大2.5倍到24.12億美元，以吸引包括iPad、MacBook在內的其他產品，打造出全系統的蘋果產品生產線。印度政府的宣示，勢必也會引起更多的蘋果供應商警覺，立即組團前往有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）考察，當地正是富士康、和碩等蘋果代工廠聚集之地，以及其他許多為蘋果前來的設廠的電子設備與材料供應商。

印度總理莫迪會見鴻海集團董事長劉揚偉，認為富士康在印度設立生產線是印度精密電子工業發展契機。（圖／印度總理府）

有人形容塵土飛揚、到處是工地的班加羅爾就像1990年代的廣東深圳、東莞、順德等地，蘋果公司為在班加羅爾生產iPhone，帶進了許多供應商，其中有非常多是當年在大陸經過多年培養起來的陸企。這些陸企取代了蘋果原來合作的日本供應商，現在也跟著蘋果來到印度。外媒分析稱，蘋果最大200家供應商中，有150家在中國大陸設廠，如果蘋果產能轉移，這些企業就必須跟著進行這種規模化的遷移。除了供應商，還會拉動供應商的上游產業與周邊服務業跟著一起動，對大陸的供應鏈來說，這種遷移往往是不可逆轉的。

許多中國的產業或政治評論認為蘋果很難將iPhone供應鏈移出中國，但事實上iPhone移往印度的速度已愈來愈快。圖為印度富士康。（圖／Indiatimes)

iPhone是蘋果最賺錢的業務，有超過90%在中國生產，印度產能現在要從5%增至30%，至少會減少富士康鄭州廠20%的產量。這不只是鄭州廠減少代工收入（雖然這種血汗工廠的利潤不高），還會連帶讓供應鏈受到影響，即便供應鏈去了印度，整個維繫供應鏈的產業與服務體系都會失去大量的收入。

#Apple suppliers created 50,000 direct jobs in #India under PLI scheme



- Around 1,00,000 indirect jobs was created by companies



- Foxconn, Pegatron and Wistron are contact manufacturers, Foxlink and Salcomp are component manufacturers https://t.co/iwqBreW42e pic.twitter.com/9H7LKZMAxa — TN Industrial & Investment Updates (@TnInvestment) January 2, 2023

有些陸媒指責台商跟著蘋果跑得太快，但眼尖的產業界人士早就知道，許多陸企如立訊、歌爾、聞泰等供應商前幾年就已經在越南、印度布局，他們必須應對快速轉變的產業環境，不然會賠得更慘。而對於整個中國的IT製造業界來說，外媒形容，這就像長江大堤上出現的缺口，正在迅速擴大，令人十分憂心。

蘋果到了印度也會培養新的合作廠商，陸企也會增加更多的競爭對手，就如同當年蘋果在中國培養陸企擠走日本供應商一樣，陸企會不會被印度廠取代？可能也只是遲早的事。現在不僅蘋果從中國移出部份生產線，連採用陸企供應鏈的比率也年年降低，2020年採用中國供應鏈的比例已降低至41%，2021年更降至36%，持續降低中國供應鏈已成為趨勢，現在整條生產線移往印度、越南，此一趨勢將更為明顯。

富士康大陸鄭州廠的騷亂事件影響了蘋果iPhone生產進度，迫使蘋果加速擴增在印度的產能。（圖／路透）

著名手機品牌代工廠商將產業鏈移出中國不是只有蘋果，前幾年韓國三星早已將絕大部份生產線移到越南，原來只在中國生產的三星高階智慧手機，在印度出貨數量快速擴大。中國的OPPO、小米近幾年在印度都大幅增加生產線，已經佔印度手機生產量24%的OPPO多年前就是印度手機龍頭，未來5 年還將擴大投資6000萬美元。

這2年中國的蘋果代工廠受疫情與供應鏈失常影響了產能，蘋果決定將印度的iPhone產能增加到25%至30%，並降低大陸鄭州廠的產能。（圖／路透）

有些人抱怨蘋果的代工廠是血汗工廠，不值得挽留，純粹是賭氣的話。蘋果代工廠的利潤率達2.1%，比起大陸最大品牌OPPO手機代工廠的利潤率0.9%，足足高達2.3倍。至於其他蘋果的供應商，業界都知道，蘋果雖然要求嚴苛，但利潤比別人好得多，依靠蘋果訂單的供應商都會持續成長茁壯，如果失去蘋果訂單，別說創新，連生存恐怕都很困難。

有些分析更悲觀地認為，蘋果生產線與供應鏈加速離開，中國供應鏈的獲利能力和創新能力都會逐漸下降，中國國產手機的創新能力也會受到不小的影響，過去多年來揚名全球的「中國製造」智慧手機榮景將一去不復返。蘋果三星等品牌在印度越南的供應鏈逐漸完善後，也催生與加強當地手機品牌成長，很快會成為中國國產手機未來的競爭對手，在許多發展中國家仍極吃香的中國手機，好日子恐怕不會太久了。