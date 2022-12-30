檢調偵辦高端、基亞涉嫌內線交易案，29日大動作帶回18人偵訊，但沒有任何衛福部在內的政府官員，基亞前財務長歐朝銓也在約談之列，他在30日凌晨12時許被送往士林地檢署複訊，歐朝銓2020年擔任基亞財務長時，得知公司與日本合作廠商Oncolys的利多，權利金高達500億日圓，歐以「水蜜桃」為代號，將消息告知妻友在內的5人，總計獲利264萬，但最後士檢以無積極證據為由，給予歐5人不起訴處分，但歐也卸任基亞財務長。

檢調29日大動作帶回基亞董事長張世忠、董事張姿玲（張世忠之妹」，以及前財務長歐朝銓在內的18人，另搜索辦公室、住所16處，但18人中的13人已全部無保請回，目前全案朝向基層員工個人炒股行為偵辦，也被質疑是「做做樣子」，在選後、年底前迅速結案以給外界交待。

其中歐朝銓早在2020年時，便透過公司機密涉嫌炒股，歐獲知基亞與日本公司OncolysBioPharma，共同合作開發的溶瘤病毒新藥OBP-301取得成果，預計可獲得高額的權利金。

歐事後被查出，在群組對話中，以「蘋果」代表基亞、「水蜜桃」代表高端疫苗，歐妻更向親友表示「最近蘋果不要隨便動，等我通知」，經統計至少獲利264萬，但因證據不足，士檢最後給予不起訴處分。