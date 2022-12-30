中國從嚴格的清零政策急速轉向全面開放導致國內感染暴增、醫療系統不堪負荷，但歐盟公衛主管機關周四宣布目前「沒有必要」強制要求從中國入境的旅客接受新冠病毒篩檢。

無視國內疫情急飆，中國政府在日前宣布明年1月8日起取消入境全員核酸與集中隔離等強制檢疫措施，並將重新開放出境遊。

考量中國提供與這場疫病相關資訊不足且欠缺透明度，美國、印度、日本、義大利和台灣已經宣布對來自中國的旅客收緊入境時的防疫規定。英國、韓國、澳洲和菲律賓也正在考慮是否跟進。

對於是否對來自中國的旅客實施病毒篩檢和旅行限制，歐洲疾病預防管制中心周四表明「沒必要」，基於歐洲經濟區（EEA）民眾的免疫力較高等因素，目前該中心並不認為中國的疫情會影響歐盟內部的流行病態勢。

此外，歐盟衛生安全委員會（Health Security Committee）也在周四召開緊急會議討論對策。歐盟執委會發言人表示，考量到中國的情勢，歐盟在公衛措施方面的團結與協同行動至關重要。執委會將持續推動成員國商討應對之道。