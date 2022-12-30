美國財政部周四宣布，從明年1月1日起，供消費者租賃的電動車也可申請針對商用車、最高達7,500美元的「乾淨車輛補助」（Clean Vehicle Credit）方案。根據這項新指引，租車業者購買在北美以外組裝的電動車，也將符合請領補助金的資格。

南韓、歐洲等地的汽車製造商一直在積極推動美國政府批准這項對商用租賃電動車的減稅措施，稱有了這項補助，租用電動車的價格會降低，進而鼓勵消費者使用電動車。

但在採購方面，美國財政部發布的新指引並未改變北美組裝的相關規定。根據美國在今年8月通過的4300億美元《降低通膨法案》（U.S. Inflation Reduction Act,IRA），消費者購買在北美以外組裝的電動車，將不再享有7,500美元的減負抵免優惠，這引發了南韓、歐盟與日本等美國盟友的高度不滿。

這項法案亦限制電池所需礦物與零組件的採購、訂立排富條款，並尋求逐步擺脫對中國電池元素與零組件的依賴，但商用車不受這個採購限制的影響。

美國參議院能源委員會主席、民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）呼籲財政部暫停實施提供商用車與租賃車的電動車補助計畫，稱該部門此舉是在「獎勵那些尋找漏洞的公司」。曼欽並揚言將透過立法來阻止財政部這種「危險的法令詮釋」。

歐盟執委員則對美國財政部的新舉措表示歡迎，稱此舉不需要改變歐盟車商既定或預見的商業模式，這是一個雙贏的局面。不過，歐盟也表示會繼續為歐盟的綠能車製造商爭取類似、不具歧視性的待遇。

美國的《降低通膨法案》取消了每家車廠最多只有20萬輛電動車享有補助資格的規定。這個上限使特斯拉和通用汽車自今年1月1日起失去請領電動車減稅優惠的資格。

美國國稅局周四發布2023年可請領消費者電動車補助之車輛的初步清單，包括特斯拉、福斯、Volvo Car、福特、Rivian、克萊斯勒母公司Stellantis和日產等13家汽車製造商的電動車上榜。國稅局預計將在周六前發布更全面的清單。特斯拉符合請領減稅優惠資格的車款為Model 3和Model Y。