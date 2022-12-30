集保結算所配合金管會策略、呼應全球2050淨零排放目標，逐步擴大電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）等數位化服務，今（30）日宣布將建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），預計2023年6月上線，推升發行公司股務多元數位發展。

基於保障股東權益，發行公司需通知股東的通知事項眾多，隨著股東人數與紙本寄送成本逐年提高，亟需更有效率及較低成本方式通知股東相關權益事項。經與產官學界多次研商討論後，集保結算所決議先推動股利發放電子通知服務，並獲金管會核准。

集保結算所提出建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台）規畫，預計於2023年6月上線。未來投資人只要至eNotice平台同意採用電子化通知服務，且投資股票標的公司有委託集保發送電子通知，即可透過集保e手掌握App或電子郵件等方式收到股利電子通知。

同時，投資人亦可透過eNotice平台查詢包括股利發放日、實領金額等多項股利資訊，不用再收到一大疊的紙本股利通知單，快速接收通知又可節能減碳，以行動支持永續政策。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所致力透過數位化服務，提供市場各業者及投資人更好的體驗。未來將持續積極了解發行公司及投資人各面向需求，創新優化各種數位平台服務，盼推動台灣證券市場的金融科技應用及永續政策發展再邁前一大步。