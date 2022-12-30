2022年全台黑鳶黃昏聚集同步調查數量為879隻，創下自1992年開始監測黑鳶族群數量迄今的新高點，南北族群有感增加。隨著全台黑鳶數量增加，黑鳶的夜棲地也略有變化及增加，今年度新增屏東調查點賽嘉、且東北角族群恢復零星夜棲。

目前數量最大的夜棲族群則在貢寮地區，高達268隻，透過持續進行的黑鳶衛星追蹤紀錄，有助於瞭解隨著族群數量增加後，新增的夜棲地位置。

2022年全台黑鳶同步調查數量879隻，創30年新高。(屏科大鳥類生態研究室提供)

屏科大鳥類生態研究室表示，目前全台黑鳶數量穩定微幅增加，但仍僅在北部及南部地區有穩定夜棲族群，其中又以北部增加趨勢較為快速，目前北部族群超過500隻、南部族群超過300隻，在北海岸或屏東特定範圍民眾，可以感受到黑鳶比以前容易目擊且數量增加。

鳥類生態研究室先前衛星追蹤黑鳶候鳥小茄子的案例，已經證實台灣黑鳶有候鳥族群，因此同步調查有可能會記錄到來台度冬的候鳥，數量目前仍無法得知，不過倘若台灣環境能變好，同樣可以增加黑鳶候鳥來台過境及度冬時的存活率。

台灣黑鳶數量，最早由沈振中在1992年開始調查，持續20年，台灣猛禽研究會自2013年起接手調查工作，當時2013年的調查數量為272隻。每年秋冬季都會動員志工，在全台黑鳶夜棲地進行2次同步調查。

由於台灣黑鳶在非繁殖季，有群聚夜棲習性，且透過衛星追蹤也得知同一隻個體會在不同夜棲地之間移動，因此調查時會選定同一天傍晚，由各地志工到全台數十個夜棲地同時進行計數，就能夠掌握大致數量且不會重複計算。

但調查時仍可能受到天候、夜棲觀察角度位置影響，倘若能見度不佳就可能會低估，每年會調查2次，以數量較多的為準。夜棲地調查不包含常見的日間覓食活動地點，例如基隆港、碧潭等地，是因黑鳶黃昏時就會離開前往夜棲地聚集。