年度三大流星群之首的象限儀座流星雨，將在1月4日凌晨達到極大化，台北市立天文科學教育館表示，此次象限儀座流星雨及「火星合月」將自1月4日接連登場，但由於接近滿月，象限儀座流星雨能見流星數量將減少至每小時25顆左右。

天文館表示，年度三大流星群分別為象限儀座流星雨、英仙座流星雨、雙子座流星雨，這次國際流星組織（IMO）預測，象限儀座流星雨每小時天頂數量約110顆，但由於接近滿月，在月光影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右，相當於中型流星雨的程度。

天文館說明，此次象限儀座流星雨自1月3、4、5日都有機會看到，最佳觀賞時間為凌晨1時，到月亮落下凌晨4時，凌晨3到4時可看到比較多明亮的火球，日出後因為有光害就看不到了，最佳觀賞地點則為東邊視野開闊處。

天文館表示，「火星合月」天象就是火星會很接近月亮，頻率約2到3個月一次，1月3日當晚到凌晨4時就可以看得到，這次特別的是，兩者距離很接近，約可到一個手指頭距離，因為月亮及火星亮度都很高，像紅色火星亮度達 －1.1等，民眾用肉眼就可以輕鬆觀察。