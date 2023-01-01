中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，中山女高旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，中山女高旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，中山女高旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，由中山女高旗隊為典禮揭開序幕，精彩的演出，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，由中山女高旗隊為典禮揭開序幕，精彩的演出，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，中山女高旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，由中山女高旗隊為典禮揭開序幕，精彩的演出，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，中山女高旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，由中山女高旗隊為典禮揭開序幕，精彩的演出，吸引大家的目光。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，建國中學樂旗隊的演出，展現青春活力。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，建國中學樂旗隊的演出，展現青春活力。（趙雙傑攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮在新的一年之始進行，建國中學樂旗隊賣力演出。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，擔任表演單位的張文光創辦打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊樂器演出。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，擔任表演單位的張文光創辦打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊樂器演出。（趙雙傑攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮，韌力台灣擊打秀，在元旦升旗典禮前演出。（鄧博仁攝）

中華民國112年元旦升旗典禮1日在總統府前廣場舉行，國防部三軍樂儀隊帶來精彩的操槍表演，吸引民眾目光。（劉宗龍攝）

蔡英文總統（前左）和副總統賴清德（前右）1日出席在總統府舉行的中華民國112年元旦升旗典禮，向與會的民眾揮手致意。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行元旦升旗典禮，曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的 Voco Novo爵諾歌手，用「樂好台灣迎世界」的演出，展望新年新氣象。（趙雙傑攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮樂好台灣迎世界團體，在元旦升旗典禮前演出。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行中華民國112年元旦升旗典禮，今年以「眾志成城，臺灣向前」為主題，由蔡英文總統親自主持，國旗在國旗歌演奏聲中緩緩升起，歡慶中華民國112年的首日到來。（趙雙傑攝）

蔡英文總統（前左）、副總統賴清德（前右）1日在總統府前參加中華民國112年元旦升旗典禮。（劉宗龍攝）

民國112年總統府元旦升旗典禮，以「眾志成城、台灣向前、Together we can」為主題，清晨6點半，國旗伴隨著國旗歌緩緩上升。（鄧博仁攝）

中華民國112年總統府前升旗典禮，吸引許多民眾一早拿著國旗來參加。（鄧博仁攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，以「眾志成城台灣向前TOGETHER WE CAN」為主軸，期待新的一年大家依然懷著堅韌及熱情的精神持續打拼，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多貢獻，吸引許多民眾前來參加，大家拿著國旗拍照留念，迎接嶄新的一年。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，以「眾志成城台灣向前TOGETHER WE CAN」為主軸，期待新的一年大家依然懷著堅韌及熱情的 精神持續打拼，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多貢獻，有學生前來拍照留念。（趙雙傑攝）

總統府1日舉行2023年元旦升旗典禮，以「眾志成城台灣向前TOGETHER WE CAN」為主軸，期待新的一年大家依然懷著堅韌及熱情的精神持續打拼，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多貢獻，吸引許多民眾前來參加，大家拿著國旗拍照留念，迎接嶄新的一年。（趙雙傑攝）

總統府舉行2023年元旦升旗典禮，以「眾志成城台灣向前TOGETHER WE CAN」為主軸，希望傳達對國人守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。由「國際獅子會台灣總會（MD300）」成員組成的國歌領唱團體，引領蔡英文總統、副總統賴清德與台北市長蔣萬安等人同台唱國歌；表演活動則邀請包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、中山女高旗槍隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團、Voco Novo爵諾歌手等單位，以「青春、熱情、創意活力、國際飛揚」為主題精神賣力演出，期待2023年大家依然懷著堅韌及熱情的精神持續打拼，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多貢獻，給世界一個更好的台灣。

清晨的天氣雖然濕冷，但中山女高旗隊、建國中學樂旗隊、韌力台灣擊打秀、樂好台灣迎世界、國防部三軍樂儀隊操演等表演團體，都盡情的演出。 今天主辦單位準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾，一同開心迎接嶄新的一年。