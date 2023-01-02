宏達電(2498)宣布，與時尚平台ELLE合作打造ELLEverse，帶動全新的時尚元宇宙風潮，ELLEverse將在VIVERSE中陸續推出時尚元宇宙空間、時尚大秀及各種獨家合作。

宏達電表示，本次與ELLE首波合作內容中，將推出ELLEverse所監製的男女各八套時裝及配件，用戶可在VIVERSE中挑選到獨家時尚品項，為自己的虛擬化身增添新衣，盡情實現穿搭夢；換上時髦套裝後，初次註冊VIVERSE的用戶還可以獲得免費新手World或在任何VIVERSE 元宇宙空間中擺出各種高級感姿勢及走台步，以最時髦之姿在元宇宙中悠遊玩樂。此外，ELLEverse也將在VIVERSE裡打造出獨一無二的專屬元宇宙空間，這個空間中包含了秀場、劇院、演唱會場，以及各式活動遊樂場等，未來將有各式時髦有趣的活動與展演在 ELLEverse中舉行。

VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE是一個開放的生態系，希望能讓每個人、每間企業都能參與其中，讓所有人都能透過VIVERSE享受完整擬真的體驗，如同在真實世界卻不受時空限制，展現自我樣貌。期待藉由ELLEverse加入VIVERSE生態系，結合VIVERSE兼容 Web2和Web3解決方案，為VIVERSE社群注入時尚生活態度，讓每個人在元宇宙中活出時髦個人美學。

除此之外，雙方除線上線下的虛實整合，VIVERSE及ELLEverse也將和名人合作打造專屬的Avatar，賦予開放元宇宙更多更有趣的可能性。