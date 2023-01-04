40歲的許姓女子2日晚間前往提款機查詢匯款，但許女一邊講電話一邊提款，苓雅分局員警巡邏撞見這幕景象，擔心許女是遭詐騙集團所騙，跟著指示操作ATM，於是上前詢問許女是否需要幫助，沒想到許女只是要查詢匯款項目是否進帳。為了安全起見，警方還是查詢了許女身份，卻意外發現許女是高雄地方檢察署去年12月發布的毒品通緝犯，沒想到許女的下場竟淪為既沒拿到錢還直接被移送地檢署歸案的慘樣。

許女的哥哥要匯款給許女，但許女2日前往提款機查詢時，發現金額還沒進來，於是打電話詢問哥哥，警方看見這幕，擔心許女是遭到詐騙集團操控匯款，於是上前關懷。

面對員警詢問，許女表示自己只是要查詢匯款而已，還跟警察抱怨說「跟我說已經匯進來了，都騙我」，員警為了安全起見，先是查詢許女的帳戶有無異常，隨後在盤查許女身份。

沒想到一輸入許女身分，員警就發現許女似乎有案件在身，許女表示自己2月的確有要去開庭，但並沒有收到地檢署的通知書，員警告知許女已被通緝，讓許女相當訝異。

這下許女不只沒收到哥哥的錢，還直接員警被移送高雄地檢署歸案，真的是賠了夫人又折兵。

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