英特爾推出第13代Intel Core筆電處理器，橫跨H、P和U系列的新款處理器，提升遊戲玩家、輕薄筆電、可折疊、2合1和其它次世代外型規格的效能。宏碁(2353)acer、華碩(2357)ASUS、Dell、HP、Lenovo、微星(2377)MSI、Razer、Republic of Gamers、Samsung等公司，預計在今年推出超過300款獨特的設計。

因應第13代Intel Core H系列筆電處理器的推出，英特爾持續推動效能的發展，並為遊戲玩家和創作者拓展運算的可能性，其中包含首款用於筆記型電腦的24核心處理器。結合其獨特功能時，例如支援DDR4和DDR5記憶體、同級最佳連接性和PCIe Gen 5等，第13代HX處理器提供地表最佳筆電遊戲平台。

第13代Intel Core P系列和U系列處理器，則為輕薄筆記型電腦拓展驚人的效能。包括最多達14核心（6個效能核心、8個效率核心）和強化後的Intel Thread Director。最新Intel Iris Xe Graphics功能，包含遊戲續航力（endurance gaming）、XeSS和Intel Arc Control，DDR5、DDR4和LP（Low Power、低功耗）系列的廣泛記憶體支援性。最多達4個Thunderbolt 4連接埠，為各種擴充基座、顯示器或配件提供最快、最簡單和最可靠的有線解決方案。

針對IoT edge，第13代Intel Core提供新的工業功能、拓展溫度操作範圍和更高效能的CPU、具備更多的圖形功能和AI效能。新款處理器是零售、教育、健康照護、航太、工業和智慧城市的理想之選，藉由更多的核心、執行緒提供更緊湊的工作負載，讓多個應用程式能夠在單一裝置上執行。