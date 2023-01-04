南韓總統尹錫悅今天表示，若北韓再次採取進犯南韓領土的挑釁行動，國家安保室應著手檢討是否停止919兩韓軍事協議效力。

韓聯社報導，南韓總統辦公室宣傳首席秘書金恩惠轉述尹錫悅今天在一場非公開會議中發表上述立場。尹錫悅在會中聽取國家安保室、國防部、合同參謀本部與國防科學研究所就上月北韓無人機侵入南韓領空的報告。

尹錫悅也要求國防部設立負責監視、偵查與電子作戰等多種任務的合同無人機部隊，並在年底前構築產業生態系，以大量生產較難偵測到的小型無人機。

同時，尹錫悅指示加快隱形無人機的研發腳步，爭取在今年內生產，並盡快完成殺手無人機，組建無人機體系。

金恩惠表示，尹錫悅在會中要求軍方具備壓倒性能力，可在北韓挑釁時採取相應、甚至更強力反擊，以穩固防衛能力保障人民生命財產安全。

北韓去年12月26日派出5台無人機入侵南韓領空，滯留超過5小時，其中一台甚至飛到首爾市中心；南韓軍方雖派出多架戰機嘗試擊落但失敗，無人機最終推測已全數回到北韓。

南韓軍方為防禦不力公開道歉，尹錫悅則將此歸咎於過去數年訓練及相關準備不足，要求軍方盡快組建無人機部隊。（編輯：林憬屏）1120104