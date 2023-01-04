基隆市警察局3日晚間在警察局長張樹德親自領軍下，出動170名警力，針對基隆市KTV、卡拉OK、電玩店等幫派分子易聚集之特種行業處所或易群聚施用毒品、旅館等治安顧慮場所，加強巡邏、臨檢及攔檢，淨化年前治安環境。

張樹德表示，近期因發生重大社會矚目治安案件，故打擊黑幫、槍枝、詐欺、毒品等案件為警察局重要查緝工作項目。以基隆市警局來說，去年共查獲詐欺集團34團、381人。同時，在「國人赴境外遭拘禁」及「人頭帳戶當事人遭拘禁」部分，查獲以陳姓犯嫌為首等8人的詐欺集團，清查遭騙前往柬埔寨國人2名，及以求職等方式誘騙國人應徵再將其拘禁於國內旅館，並強押被害人從事詐欺犯罪犯嫌22人，攔阻民眾被害共96件，成功攔阻金額3746萬餘元。

另外，基隆市警局去年全年共查獲各級毒品移送法辦案件906件905人、起獲各級毒品7259公克，檢肅各類槍枝計28枝（長槍4枝、手槍24枝），子彈327顆，共25件25人，成果斐然。

張樹德強調，今年基隆市警局將持續加強查緝嚴重影響治安之詐欺拘囚、毒品等相關犯罪行為，嚴查隱身幕後之幫派，以徹底淨化本市治安環境。他也呼籲民眾如有發現不法情事，即撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，共同維護本市善良風俗，淨化農曆春節前社會治安環境，讓市民平安快樂過好年。