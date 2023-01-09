警方破獲的這間天九牌賭場還相當「貼心」，怕賭客天冷手凍僵不好拿牌，還備了一大鍋薑母鴨供賭客取暖食用。（警方提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警二分局近日透過「清源專案2.0」清查轄區治安死角，發現有人以新竹科學園區縣市交界處的停車場掩人耳目，實際在鐵皮屋內經營地下天九牌賭場，警方蒐證後8日深夜出擊，由於破門時場面震撼，連半人高的大黑狗都嚇得像要跳窗逃離，除將賭客及賭場人員查獲，也扣得近百萬賭金。

年節將近，為守護治安及民眾財產，新竹市警二分局透過「清源專案2.0」清查轄區治安死角，發現竹科園區縣市交界處某處停車場內鐵皮屋，白天門可羅雀，晚上卻有車輛異常進出，疑似為賭場。

經聲請搜索票於8日深夜出擊，一舉查獲3名賭場人員及8名賭客，起獲天九牌賭具、點鈔機、監視器等物，現場賭金近百萬。

警方調查，該賭場除戶外空間監視器密布，人員分工也甚為嚴密，除莊家外，分別還有專人負責發牌、叫水以及伙食供應。當晚新竹下探13度，為避免天氣寒冷，賭客手指凍僵不好拿牌，打壞賭客興致，甚至備一大鍋薑母鴨供賭客取暖食用。

此外，警方攻堅時，執勤員警為閃避密布的監視器還匍匐前進，等靠近大門時一擁而上，以迅雷不及掩耳的速度破門而入，屋內1名通緝犯甚至妄想從天花板輕鋼架逃跑，但遭破門而入的員警一把揪下，場面震撼程度連有半人高的大黑狗，都嚇得像要跳窗逃離。

市警二分局表示，重要節日安全維護工作期間，此次執行「清源專案2.0」深入清查治安死角，針對可疑犯罪徵候處所週邊建立友善通報網，以淨化轄區治安，希望全力讓民眾安心過好年。