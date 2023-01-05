市場關注蘋果（Apple）iPhone第1季備貨狀況，美系外資法人報告預估，供應鏈遞延出貨，預估第1季在電子代工服務（EMS）端的iPhone備貨量，將提升至5800萬支。

鴻海旗下中國富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國將在今年1月8日把COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，由於鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區生產進展牽動蘋果第1季iPhone備貨狀況。

美系外資法人於3日出具報告指出，供應鏈持續遞延出貨（push-out），預估第1季蘋果iPhone備貨量將會小幅提升，第1季市場需求相對清淡，iPhone供應不足狀況在第1季可望緩解。

外資法人預期，第1季在電子代工服務（EMS）端的iPhone備貨量將從原先預估的5500萬支提升至5800萬支，較去年第4季預估備貨量7900萬支減少26.5%，這個預期接近供應鏈預估的5900萬支至6000萬支區間。

展望第2季，外資法人指出，考量季節性因素，預估第2季EMS端iPhone備貨量約4200萬支，較第1季減少約27.5%。

觀察去年第4季iPhone備貨量，外資法人預估從8100萬支修正至7900萬支，主要是iPhone 14系列其中的中階款iPhone 14 Plus備貨量減少。

中國媒體日前報導，到去年底，富士康鄭州科技園區出貨量已到去年年初預定高峰的90%左右，園區訂單狀況良好，到今年1月春節後的幾個月時間，將迎接生產高峰。（編輯：楊凱翔）1120105