2023年兔年大吉利，為了讓民眾在春節期間試試好手氣，手搖飲品牌「甲文青」推出新春好運「過年限定刮刮樂」活動，有機會獲得最大獎iPhone 14 128G；「TEA TOP」同樣玩抽獎，有機會拿到聯名環保杯、百元飲料券等。

今年過年連假由20日放到29日，因應十天的假期，甲文青特別推薦人氣手搖，包含芝士的鹹甜平衡檸檬酸甜的「芝士檸檬塔」、清爽可口西瓜汁搭檸檬的「檸夏初紅」；喜歡喝熱飲暖胃的民眾也可以選「薑薑米洛客」，特別熬製的濃郁老薑汁搭配略帶奶泡的熱鮮奶，去掉薑的刺激感卻保有淡淡薑味。另品牌也推刮刮樂活動，15日至2月14日，凡於活動期間內至全台門市消費，單筆消費每滿200元，即可獲得好運刮刮樂1張，最大獎包含iPhone 14 128G、飲品周周免費喝半年等。

TEA TOP與樂團「拍謝少年」聯名推出環保杯，喝手搖也能耍潮。（TEA TOP提供）

TEA TOP第一味則宣布將在14日至3月31日，攜手致力於台語搖滾唱出本土精神並受邀在2023搖滾基隆城演唱的樂團「拍謝少年」，推一系列聯名商品優惠活動，本次聯名推出以拍謝少年知名歌曲「骨力走傱」為概念設計的寶島瓶「第一骨力瓶」與PVC提袋「第一悠游袋」，搭配TEA TOP人氣飲品的「轟蜜茶」，結合兩品牌本土台灣風的聯名套組商品，搶攻在地搖滾樂迷市場。

「轟蜜茶」以使用台灣在地貨真價實的100％純蜂蜜作為最大賣點，搭配自營茶園所出產的頂級茶葉，好茶配好蜜一直廣受消費者青睞。聯名商品「第一悠游袋」結合拍謝少年的代表形象以及TEA TOP的藍橘識別色，呼應「骨力走傱」中的歌詞「阮是面對大海的人」，也呈現潮感的吸睛效果。悠游袋不僅實用好看，也讓民眾可以作伙輕鬆喝、環保愛大海。