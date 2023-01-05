富采（3714）公布12月營收，受到傳統淡季及終端需求不佳衝擊，12月以及第四季營收雙創掛牌新低紀錄，其中12月營收僅14.65億元，與前一年度同期相較呈現腰斬，單季營收季減12.17％，雖然符合公司第三季法說會上釋出的「季減雙位數」財測，但季營收年減40.4％，法人預期，恐難逃赤字壓力。

富采5日盤後公布12月營收，銳減至14.65億元，年減56.05％、月減34.34％，創下富采掛牌以來新低水準，富采表示，主要因總體經濟影響，致12月較前一年度同期減少逾50％。

累計富采第四季營收疲弱，沒有守住法人預估值的低標60億元，繳58.67億元成績單，季減12.17％、年減40.4％，同步寫下掛牌以來單季新低紀錄。

由於12月適逢歐美聖誕節假期、年終盤點，終端需求除了車用有撐之外，消費性電子、植物照明、感測等需求疲弱，富采上季法說時已經點名感測、植物照明等高階應用在2023年第一季以前，沒有回溫跡象，影響第四季營收。

累計富采2022年營收288.78億元，較2021年衰退20.72％，由於第三季富采已經轉虧，單季每股淨損0.51元，以第四季的營收表現來看，法人預期富采第四季恐難逃赤字壓力。

而展望第一季，農曆新年導致工作天數減少，且今年年假較長，加上第一季為LED產業傳統淡季，法人預期，富采1月及首季營收恐將持續探底。