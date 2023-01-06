美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好LDDIC已經在去年第四季觸底，且OLED DDIC今年成長性強加上ASIC(客製化晶片)業務增長，故將其評等調升到加碼、目標價由360元升到400元。

美系外資表示，聯詠在過去三個月中股價表現明顯優於台股加權指數，主要是由於TV DDIC的急單和OLED DDIC的有正向的跡象。根據研究顯示，聯詠可能是唯一一家的大型無廠晶圓正在增加代工廠訂單的客戶，主要是其ASIC(客製化晶片)、28奈米、OLED DDIC可能在明年上半年用於大型DDIC。整體來說，隨著晶圓成本的降低，OLED DDIC業務的增長和LDDIC去庫存完成，預計聯詠上半年毛利率將在 38~39%，遠高於之前的低谷25~30%，故將其評等調升到加碼、目標價由360元升到400元。

美系外資表示，由於發達市場對電視的需求增加，LDDIC(大尺寸驅動IC)重新進貨的時間更長，LDDIC已經在去年第四季觸底，補貨需求將在今年上半年出現，且今年上半年大陸市場潛在成長空間，加上OLED面板採用率更高，大陸智慧手機廠商製造將助攻聯詠DDIC業務中的OLED占比大幅增長，以及ASIC業務增量突破，包括Vivo Vx ISP以及在美國大型平板電腦中獲得多家客戶，故預估聯詠的毛利率可能會觸底反彈至30%的中高水平，遠高於之前推估的下行週期，且預計去年第四季、今年第一季的營收也將高於預期，並看到在第二季度將有OLED DDIC引領強勁增長。

美系外資表示，OLED在大陸的採用速度加快，今年TDDI到OLED得升級對聯詠來說非常有利可圖，預測聯詠OLED DDIC在2023年出貨量將增長至9200萬(2022年為6000萬)，值得注意的是，OLED DDIC的ASP高於TDDI達倍，且毛利率也達45~50%，也預計OLED銷量將超過TDDI銷量將發生在今年下半年。