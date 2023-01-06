阿聯酋(UAE)最大銀行阿布達比第一銀行(FAB)周四指出，原先曾考慮收購渣打銀行，但是現在打算不再如此做。

彭博揭露，FAB一直在探索收購渣打銀行，作為建立一家新興市場銀行的努力之一。消息在周四帶動渣打股價上漲20%。

在FAB出面宣布不再尋求潛在收購交易之後，周四稍晚渣打股價漲幅收斂，然仍收漲6.8%，報705英鎊。

FAB說，該行一直處於「評估可能出價」的早期階段。

Goodbody分析師John Cronin說：「考量到渣打在一段時間以來的本益比較低，以及豐厚的資本盈餘的好處，它成為收購目標並不讓人感到意外」。

Cronin進一步表示，複雜的監管問題，以及美國當局可能反對渣打被收購，意指任何交易都很難在現實中通過。

根據英國和香港交易所的規定，如果沒有經渣打董事會同意，或在沒有競爭對手的情形下，FAB在未來6個月內都不能對渣打發起競購行動。

渣打在全球59個市場擁有8.5萬名員工，該行在近幾年一直難以提升營收，執行長Bill Winters在上台之後開始改善資產負債表，並削減數千個職位。