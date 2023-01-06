富采(3714)去年12月營收低於預期並創下合併以來新低，因終端市場需求疲弱，法人預估，去年第四季、今年第一季營收續降且營運仍處於虧損狀態。外資終止連三買超，富采周五收跌3.75%報46.25元，再度失守月線。

富采去年12月營收14.65億元，月減34.34%、年減56.05%，創下合併以來新低紀錄。營收表現低於預期，與原先預估差異為-23.86%。由於面臨歐美聖誕假期、年終盤點，除了車用需求持穩外，消費性電子、植物照明、感測等需求疲弱，單月營收明顯下降。

富采去年第四季營收方面，因進入LED傳統淡季，且感測、植物照明等高階應用需求到今年第一季皆未見回溫跡象，Mini LED下游庫存去化時程也將持續至今年第一季，去年第四季單季營收58.67億元，季減12.23%、年減40.44%。符合公司法說會之季減雙位數之預測。法人預估，今年第一季因LED傳統淡季且受春節假期影響，營收表現恐尚未起色。

富采長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動；但受到大陸先前防疫封控政策且消費性終端需求疲弱影響，2022年全年營收288.78億元，年減20.72%。雖產品組合相對較佳，但受到存貨跌價損失、閒置產能損失影響，法人預估，2022年毛利率由2021年的20.92%下降至18.34%，營業利益由盈轉虧。考量業外淨收入下降、少數股權下降，全年稅後純益預估4.93億元，年減77.35%，EPS為0.65元。並因保守看待市況表現，預估2023年營收、獲利動能疲弱。